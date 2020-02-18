سياسة
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تحرك فلسطيني ضد شركة أمازون الأمريكية لتقديمها خدمات للمستوطنات
قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إنها بدأت تحركاً قانونياً ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون"، لتقديمها خدمات شحن للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
تحرك فلسطيني ضد شركة أمازون الأمريكية لتقديمها خدمات للمستوطنات
تعرض شحن البضائع مجاناً للمستوطنات لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنواناً لهم لتلقي الخدمة ذاتها / DPA
18 فبراير 2020

أعلنت فلسطين، الثلاثاء، البدء بتحرك قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون"، لتقديمها خدمات شحن للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان، إنها باشرت بالعمل بالشراكة مع وزارتي العدل، وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن نشاطها.

يأتي ذلك، بعد أيام من نشر الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، من ضمنها "أمازون".

وبدأت "أمازون" البيع في إسرائيل اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات في الضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها عن 49 دولاراً.

بينما أظهر تحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأسبوع الجاري، سلوكاً غريباً للشركة، إذ تعرض شحن البضائع مجاناً للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنواناً لهم لتلقي الخدمة ذاتها.

ووصفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، نشاط الشركة الأمريكية بـ"الاستيطاني العنصري"، وتوعدت بأن تقدم الشركة تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية، في حال عدم التراجع عن نشاطها.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس، إلى 322 مستوطنة تضم أكثر من 620 ألف مستوطن إسرائيلي، حتى نهاية 2019، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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