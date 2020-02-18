سياسة
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جنيف تستضيف الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة
بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تقول إن الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد ستُعقد في مدينة جنيف السويسرية.
جنيف تستضيف الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة
الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تُعقد في جنيف السويسرية / AFP
18 فبراير 2020

تستضيف مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، فجر الثلاثاء.

ودعا البيان الأطراف المشاركة، إلى الإحساس بالمسؤولية والروح الجادة والبناءة خلال أعمال اللجنة.

وأعرب البيان عن أمل الأمم المتحدة في نقل روح المسؤولية والجدية إلى المفاوضات السياسية الليبية ال مقرر إجراؤها في 26 فبراير/شباط الجاري.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى اغتنام الفرصة وتقييمها بشكل إيجابي.

وكانت الجولة الأولى لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، قد انطلقت في 3 فبراير/شباط الجاري وانتهت في الثامن من الشهر.

جدير بالذكر، أنه خلال مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عُقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تقرر عقد اجتماعات بين الأطراف الليبية بدعم أممي بهدف الوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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