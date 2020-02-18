سياسة
3 دقيقة قراءة
الخارجية الأردنية تدين موافقة إسرائيل على مد "القطار السريع" للقدس الشرقية
أدانت الخارجية الأردنية، الاثنين، موافقة السلطات الإسرائيلية على البدء في أعمال مد طريق "القطار السريع"، الواصل بين تل أبيب والقدس، إلى البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار فيها.
الخارجية الأردنية تدين موافقة إسرائيل على مد "القطار السريع" للقدس الشرقية
الأردن هو صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية / Reuters
18 فبراير 2020

أدانت الخارجية الأردنية، الاثنين، موافقة السلطات الإسرائيلية على البدء في أعمال مد طريق "القطار السريع"، الواصل بين تل أبيب والقدس، إلى البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار فيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، إن "هذه الخطوة أحادية الجانب، وتعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)".

والأردن هو صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، باعتباره آخر قوة قائمة في المدينة قبل احتلالها، وتم تثبيت هذه الوصاية في معاهدة السلام بين المملكة وإسرائيل عام 1994.

وشدد الفايز على ضرورة تقيُّد إسرائيل، باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتصدي للخطوات الإسرائيلية "غير الشرعية وغير القانونية".

‎وصدق جهاز التنظيم والبناء في إسرائيل، الاثنين، على البدء في أعمال مدّ طريق "القطار السريع" إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية وحائط البراق، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "يسرائيل هيوم" والقناة 20".

وأوضحت وسائل الإعلام أنه سيتم العمل على إطلاق "القطار السريع" من محطة "يتسحاق نافون"، عند مدخل المدينة المحتلة إلى حائط البراق، في مسار سيمر كله تحت الأرض.

ويمتد المسار من تحت شارع "يافا" بالقدس، على عمق نحو 80 متراً من محطة "يتسحاق نافون"، وصولاً إلى عمق 50 متراً عند وصوله محطة الحائط، التي سيطلق عليها "محطة دونالد ترمب"، نسبة إلى الرئيس الأمريكي.

ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، في 2017، اتخذ ترامب قرارات عديدة لصالح إسرائيل، أبرزها اعترافه، أواخر ذلك العام، بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us