سياسة
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الصين تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 1869 حالة وفاة
أعلنت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 1800 حالة، فيما أحصت 1807 إصابات جديدة في مقاطعة هوبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 72.300 إصابة على الأقل في الصين.
الصين تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 1869 حالة وفاة
الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى  أكثر من 1800 حالة / AFP
18 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 1869، وإصابة 72 ألفاً و436 شخصاً.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 98 شخصاً.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج عامي 2002 و2003 بسبب فيروس سارس.

وفي السياق ذاته، أعلنت الصين إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتباراً من الثاني من مارس/آذار.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية ليتسلل إلى عشرات الدول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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