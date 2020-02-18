أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 1869، وإصابة 72 ألفاً و436 شخصاً.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 98 شخصاً.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج عامي 2002 و2003 بسبب فيروس سارس.

وفي السياق ذاته، أعلنت الصين إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتباراً من الثاني من مارس/آذار.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية ليتسلل إلى عشرات الدول.