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استمرار الاشتباكات بإدلب بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيية يقول إن القرارات الأوروبية حول حظر الأسلحة عن ليبيا مريبة وتستهدف الاتفاق مع تركيا.

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استمرار الاشتباكات بإدلب

تتواصل الاشتباكات في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، بين المعارضة المسلحة وقوات النظام المدعومة روسيّاً وإيرانيّاً، وسط محاولات للنظام لتوسيع رقعة سيطرته خلال الأيام الأخيرة. [الأناضول]

وسيطرت قوات النظام والمليشيات الأجنبية المدعومة من إيران على 16 منطقة سكنية خلال الساعات الـ24 الأخيرة بدعم من روسيا، حسب وكالة الأناضول. [الأناضول]

وشملت مناطق سيطرة النظام خلال الساعات الـ24 الأخيرة، عندان وحريتان وشويحنة وكفر حمرة وجمعية الزهراء وبيانون وحيّان وتل مصيبين وبابيص ومعارة الأرتيق وجمعية الهادي وبشكاتين والهوتة والليرمون وملّاح وكفر داعل. [TRT عربي]

المشري: القرار الأوروبي حول حظر الأسلحة عن ليبيا يستهدف الاتفاق مع تركيا

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري عن توجُّسه حيال قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تشديد المراقبة على حظر الأسلحة عن ليبيا، لافتاً إلى أن "القرارات تتعلق بمراقبة الجانب البحري فقط، وبذلك يكون الهدف منها بالأساس الاتفاق مع تركيا". [TRT عربي]

وأضاف المشري في حديث لـTRT عربي أن "القرارات تأتي بعد امتلاء مخازن حفتر بالسلاح، فضلاً عن أن معظم الأسلحة التي تصل إلى حفتر تأتي من مصر عبر الحدود البرية أو من خلال طيران مباشر من القاهرة وعمّان وأبو ظبي". [TRT عربي]

وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل الاثنين، أن الاتحاد سيبدأ إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. [TRT عربي]