سياسة
3 دقيقة قراءة
الرئيس التونسي يعتزم حل البرلمان حال رفض منح حكومة الفخفاخ الثقة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، إن البرلمان سيُحَل وتُجرَى انتخابات مبكرة حال رفض النواب منح حكومة إلياس الفخفاخ الثقة.
الرئيس التونسي يعتزم حل البرلمان حال رفض منح حكومة الفخفاخ الثقة
سعيد يقول إن البرلمان سيُحل وستُجرى انتخابات مبكرة، حال رفض النواب منح حكومة إلياس الفخفاخ الثقة / DPA
17 فبراير 2020

قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، إن البرلمان سيُحل وستُجرى انتخابات مبكرة، حال رفض النواب منح حكومة إلياس الفخفاخ الثقة.

جاء ذلك خلال لقائه كلاً من رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، حسب بيان للرئاسة.

وشدد سعيد على أن "الدستور هو المرجع، وإذا لم تحصل الحكومة التي ستُعرض على البرلمان على الثقة، فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب، فهو صاحب السيادة يمنحها من يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".

وأعلن الفخفاخ مساء السبت، تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت النهضة (54 نائباً من 217)، انسحابها من هذه الحكومة.

وقالت النهضة التي تصدّرت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنها لن تمنح حكومة الفخفاخ الثقة، بسبب إصراره على رفض مطلبها بتشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً"، في إشارة إلى عدم إشراكه حزب قلب تونس (38 نائباً) في الحكومة.

ورأى خبراء في أحاديث سابقة للأناضول، أن "النهضة تتمسك بتوزير قلب تونس، لتفادي احتمال تعرُّضها لعزلة داخل الحكومة، ولتحقيق مزيد من الاستقرار، لأن قلب تونس يمثِّل واجهة لقوى ذات نفوذ اقتصادي ومالي وإعلامي".

والخميس، تنتهي المهلة الدستورية الممنوحة للفخفاخ لمدة شهر لتشكيل حكومته ونيلها الثقة من البرلمان.

وشدد سعيد على "وجوب الاحتكام إلى الدستور وحده، وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية"، محذِّراً من "خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور"، وفق البيان الرئاسي. ودعا الجميع لـ"تحمّل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات"، وفق البيان.

وبإمكان النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة (19 نائباً) مجتمعين عدم تمرير الحكومة، إذ يمتلكون 112 نائباً، ولا يمكن لـ105 نواب تمريرها، إذ يتطلب منح الثقة 109 نواب.

وأكّد سعيد أن "رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة وعُلوية الدستور".

وتوجه إلى الشعب التونسي بقوله: "الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواءً منح المجلس النيابي ثقته للحكومة.. أم لا".

وفي حال لم تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة النواب، فستكون الثانية بعد حكومة الحبيب الجملي، الذي اقترحته النهضة ورفض البرلمان تشكيلته، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us