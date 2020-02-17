اندلعت مواجهات عنيفة مساء الاثنين، بين قوات سعودية ويمنية ومسلحين قبليين في محافظة المهرة شرقي اليمن.

وورد في بيان صادر عن المركز الإعلامي للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، أن "رتلاً من قوات التحالف العربي (قوات سعودية) مسنودة بقوات المهام الخاصة (تابعة للحكومة اليمنية) تعرّض لكمين مسلّح نصبته مجموعة من المتمردين المسلحين على الطريق المؤدي إلى منفذ شحن (حدودي مع سلطنة عمان)".

وأضاف البيان أن "مواجهات عنيفة اندلعت عقب الكمين"، لافتاً إلى أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية وقوات المهام الخاصة أفشلت الكمين ولاحقت المسلحين الذين لاذوا بالفرار. وأوضح أن قوات التحالف كانت في مهمة دورية معتادة للقيام بعملية التفتيش الروتيني اليومي، إلى جانب استقصاء طبيعة الوضع الأمني في منفذ للشحن.

وفيما أشار البيان إلى أن الكمين والمواجهات لم يسفرا عن خسائر بشرية، أفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، بسقوط مصابيْن اثنين، أحدهما بصفوف القوات اليمنية المرافقة لنظيرتها السعودية، وآخر بصفوف المسلحين القبليين، جرّاء المواجهات المندلعة على الطريق المؤدي إلى منفذ الشحن الحيوي.

ونقل البيان عن مصدر في السلطة المحلية بالمهرة، قوله إن الحادثة تُعد "تجاوزاً خطيراً وتعدياً صارخاً على النظام والقانون، ومحاولة يائسة من قِبل الجماعات الخارجة عن النظام والقانون لإثارة الفوضى في المحافظة".

من جهته قال المسؤول الإعلامي في لجنة اعتصام المهرة السلمي سالم بلحاف إن "الاستفزاز السعودي وعرقلة حركة التجارة في منفذ شحن، دفع المواطنين للاعتراض على هذا السلوك والاحتماء بالقبائل بحكم الأعراف القبلية".

وأوضح بلحاف للأناضول، أن القبائل قامت بالانتفاضة ضد القوات السعودية باعتبارها القوات الوحيدة الممثِّلة للتحالف الذي تقوده السعودية في المحافظة. واعتبر أن "السلوك الذي تمارسه السعودية بتحليق طيران الأباتشي والتعنت واستخدام القوة ضد المواطنين لا يفيد المملكة".

وأشار إلى أن "لجنة اعتصام المهرة تدين سلوك السعودية بالمهرة، وإطلاق قواتها النار على المواطنين وعبثهم بالمنافذ والحياة العامة بالمهرة".

وكانت لجنة الاحتجاج السلمي بمحافظة المهرة استنكرت الأحد، إجراءات القوات السعودية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان. وقالت اللجنة في بيان، إن "القوات السعودية الموجودة في منفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة، أقدمت على اتخاذ قرارات تعسفية ضد المسافرين اليمنيين".

وأوضحت أن الإجراءات شملت "منع مرور المعدات الثقيلة التي يستوردها المواطنون من الخارج، ومنع إعطاء تصاريح جمركة معدات المواطنين، إضافةً إلى إلزام المسافرين باستخراج جوازات سفر جديدة على الرغم من عدم انتهاء صلاحيتها".

ولجنة احتجاج أبناء المهرة السلمي هي حركة بمحافظة المهرة تُنظِّم بين الحين والآخر مظاهرات ضد وجود القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان، وتصفه بـ"الاحتلال".

ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية، في إطار تعزيز الأمن وضبط عمليات التهريب ومكافحتها، حسب تصريحات للتحالف الذي تقوده المملكة باليمن.