سياسة
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الاتحاد الأوروبي يحذّر من سوء الأوضاع الميدانية في ليبيا
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل إن "الوضع الميداني في ليبيا سيئ للغاية، على الرغم من استمرار مسار برلين"، لافتاً إلى أن انقطاع صادرات النفط الليبية قوّض اقتصاد البلاد، بخسائر تُقدّر بـ60 مليون دولار يومياً.
الاتحاد الأوروبي يحذّر من سوء الأوضاع الميدانية في ليبيا
بوريل يحذر من خطورة الوضع الميداني في ليبيا على الرغم من استمرار مسار برلين / DPA
17 فبراير 2020

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل الاثنين، إن "الوضع الميداني في ليبيا سيئ للغاية، على الرغم من استمرار مسار برلين".

وأكد المسؤول الأوروبي في تصريحات أدلى بها قبيل اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن انقطاع صادرات النفط الليبية قوّض اقتصاد البلاد، مضيفاً أن "ليبيا تخسر 60 مليون دولار يومياً بسبب عدم قدرتها على بيع النفط".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً شاركت فيه 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية. وكان من أبرز بنود بيانه الختامي دعوة أطراف الأزمة لالتزام وقف إطلاق النار وفق مبادرة أطلقتها تركيا وروسيا في الـ12 من الشهر نفسه، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

والأربعاء الماضي، صدّق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني يدعو لالتزام وقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين. وحصل القرار المرقّم بـ2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا التي تمتلك حق النقض، عن التصويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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