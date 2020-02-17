سياسة
3 دقيقة قراءة
نتنياهو: إسرائيل تقيم علاقات مع الدول العربية باستثناء ثلاث
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن بلاده تقيم علاقات "سرية" مع دول عربية وإسلامية، عدا ثلاث منها فقط، وأكد أن ما يقوله ليس إلا 10% فقط مما يحدث من علاقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية.
نتنياهو: إسرائيل تقيم علاقات مع الدول العربية باستثناء ثلاث
نتنياهو يقول إن بلاده تقيم علاقات "سرية" مع دول عربية وإسلامية عدا ثلاث منها فقط / Reuters
17 فبراير 2020

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أن بلاده تقيم علاقات "سرية" مع دول عربية وإسلامية، عدا ثلاث منها فقط.

وقال نتنياهو، في كلمة خلال مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية في القدس الغربية، إنه يطوّر "علاقات مع دول عربية وإسلامية، وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاثاً منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار".

وأكد أن ما يقوله ليس إلا 10% فقط مما يحدث من علاقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية، وأضاف: "زرت مع سارة (زوجته) سلطنة عمان قبل عام تقريباً، وقمنا قبل أسبوعين بزيارة مؤثرة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني (عبد الفتاح البرهان)".

وتابع: "السودان دولة إسلامية تتحدث العربية استضافت مؤتمر الخرطوم الذي حدد (اللاءات الثلاث ضد إسرائيل)، والآن يدور الحديث عن إطلاق عملية تطبيع مسرعة"، معتبراً أن "هذه التغيرات العملاقة" تنبثق من كون "إسرائيل قوة يجب أخذها بعين الاعتبار".

وقال موجهاً كلامه إلى الدول العربية: "التعاون مع إسرائيل يساعد على ضمان مستقبل شعوبكم وأمنه"، ولفت إلى أن "الطائرة الإسرائيلية الأولى حلقت أمس (الأحد) في سماء السودان"، مشيراً إلى أن "السياح الإسرائيليين يسافرون إلى أمريكا الجنوبية للتنزه، وقلّصنا مدة الرحلات الجوية إلى هناك 3 ساعات".

وأضاف: "إنهم يستطيعون الآن أن يطيروا مباشرة فوق السودان في الطريق إلى البرازيل أو الأرجنتين، وهم يستطيعون زيارة دولة أخرى وهي تشاد التي جددت علاقاتها معنا مؤخراً".

ويعتبر تصريح نتنياهو حول تحليق الطائرة الإسرائيلية في أجواء السودان، أول تأكيد رسمي للتقارير التي نشرتها وسائل إعلام عبرية في هذا الصدد.

وكان نتنياهو قال في تغريدة، الأحد، إن فريقاً إسرائيلياً سيضع خلال أيام خطة لـ"توسيع رقعة التعاون" مع السودان، بهدف "إحلال التطبيع" مع الخرطوم.

وأضاف في تغريدة أخرى: "تحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغيّر وجه الشرق الأوسط، وتضع إسرائيل في مكانة الدول العظمى إقليمياً وعالمياً".

وللمرة الأولى من نوعها، عبرت طائرة ركاب إسرائيلية (M-ABGG) الأجواء السودانية، في طريقها من مطار كينشاسا في الكونغو الديمقراطية، إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وفي 3 فبراير/شباط الجاري التقى نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية مع عبد الفتاح البرهان، فيما خرجت احتجاجات شعبية في مدن سودانية عديدة تنديداً بالخطوة.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم أيّة دولة عربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل، فيما ازدادت في الفترة الأخيرة، وتيرة التطبيع من خلال مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية وفنية تقيمها دول عربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us