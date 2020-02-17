سياسة
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الرياض تدعو برلين لإنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، برلين إلى إنهاء وقف تصدير أسلحة ألمانية إلى بلاده، وأضاف: "نأمل أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا". مشيراً إلى الهجمات التي تعرضت لها منشأة أرامكو النفطية العام الماضي.
الرياض تدعو برلين لإنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا / Reuters
17 فبراير 2020

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، برلين إلى إنهاء وقف تصدير أسلحة ألمانية إلى بلاده، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الوزير إن الرياض "تدعو برلين إلى إنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلينا"، وأضاف: "نأمل أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا"، مشيراً إلى الهجمات التي تعرضت لها منشأة أرامكو النفطية العام الماضي.

واتهم ابن فرحان إيران بـ"الوقوف وراء الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية"، وأضاف أن "استمرار ألمانيا بعدم توريد الأسلحة إلى السعودية، يعد أمراً غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين".

وفي مارس/آذار 2018، اتفق طرفا الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي على وقف تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن بصورة مباشرة ومنها السعودية.

ولم تتوقف بشكل فعلي صادرات السلاح الألماني إلى السعودية إلا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ومددت الحكومة الألمانية هذا الوقف مرتين، انتهت الأولى في سبتمبر/أيلول 2019، وتنتهي الثانية في مارس/آذار المقبل.

ورغم تمسك برلين بقرارها، إلا أن هذا القرار عرف استثناءات عديدة خلال هذه الفترة، منها السماح بتوريد المنظومات التي تطوّرها ألمانيا بالاشتراك مع دول أوروبية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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