سياسة
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المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يدعو إلى بذل جهود مشتركة لإنجاح عملية السلام
طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الاثنين، ببذل جهود مشتركة من أجل نجاح مسار عملية السلام مع حركة طالبان.
المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يدعو إلى بذل جهود مشتركة لإنجاح عملية السلام
خليل زاد: يجب أن نعمل سوية من أجل أن يتكلل مسار السلام مع طالبان بالنجاح / Reuters
17 فبراير 2020

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الاثنين، إلى بذل جهود مشتركة من أجل نجاح مسار عملية السلام مع حركة طالبان.

وأشار المبعوث الأمريكي، في تغريدة، إلى تشكّل فرصة جيدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 40 عاماً في أفغانستان وتحقيق الاستقرار فيها.

وأضاف: "يجب تقييم هذه الفرصة بشكل جيد، ويجب أن نعمل سوية من أجل أن يتكلل مسار السلام مع طالبان بالنجاح".

وأكد خليل زاد أنه تم التحضير لبدء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، مشدداً على ضرورة عدم إساءة استخدام المسار.

والجمعة، كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية عن توصل بلاده إلى وقف لإطلاق النار مدته 7 أيام مع حركة طالبان، ونقل الإعلام الأمريكي، عن المسؤول الذي ذكر اسمه، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال فترة قصيرة.

والأربعاء الماضي، كشف مسؤولون أمريكيون وأفغان، لصحيفة "نيويورك تايمز" عن موافقة ترمب على اتفاق سلام "مشروط" مع طالبان.

وحسب الصحيفة، لن يتم التوقيع رسمياً على اتفاق السلام بين الطرفين "إلا إذا قدمت طالبان دليلاً على التزامها به خلال فترة مدتها 7 أيام، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري".

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعاً بين طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان.

مصدر:AA
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