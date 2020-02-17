سياسة
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فيروس كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الصين إلى 1771
أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى 1771، وإصابة 70 ألفاً و548 شخصاً.
فيروس كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الصين إلى 1771
كشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان / Reuters
17 فبراير 2020

قالت اللجنة الحكومية للصحة في الصين، الاثنين، إن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، ارتفعت إلى 1771، فيما وصل عدد الإصابات إلى 70 ألفاً و548 شخصاً.

وأوضح البيان أن عدد الوفيات جراء الفيروس (سٌمّي رسمياً "كوفيد - 19") خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 105 أشخاص.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن، أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ عامي 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

ويعدّ كورونا عائلةً من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان (وسط).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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