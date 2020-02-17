سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 فبراير/شباط 2020
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خلاصات من TRT عربي: 17 فبراير/شباط 2020
جاوش أوغلو يقول إنه طالب لافروف بضرورة وقف عدوان قوات النظام السوري في إدلب / AA
17 فبراير 2020

أهمّ الأحداث:

جاوش أوغلو يطالب بوقف عدوان قوات النظام السوري وداعميه في إدلب، واجتماعٌ دوليٌ في ميونيخ يدعو أطراف الأزمة الليبية لالتزام الهدنة.

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      مدينة باتارا التركية

      جاوش أوغلو يطالب بوقف العدوان في إدلب

      قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف، بوجوب وقف العدوان في محافظة إدلب السورية وتحقيق وقف إطلاق نار دائم. [TRT عربي]

      وأشار جاوش أوغلو في تصريحات صحفية أدلى بها الأحد، إلى أنه التقى لافروف على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن بنسخته الـ56 في ألمانيا. [الأناضول]

      وأوضح أن وفداً تركيّاً سيتوجه الاثنين، إلى موسكو للتباحث حول إدلب، مضيفاً: "التقينا قبل ذلك بلافروف، وأكّدنا ضرورة وقف العدوان في إدلب وتنفيذ وقف إطلاق نار دائم لا يُنتهك". [TRT عربي]

      اجتماع دولي في ميونيخ يدعو الأطراف الليبية لالتزام الهدنة

        دعا مشاركون في اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي انعقد في مدينة ميونيخ الألمانية الأحد، الأطراف الليبية لالتزام الهدنة. [TRT عربي]

        وانعقد الاجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 13 دولة فاعلة في ليبيا هي تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والجزائر والصين ومصر وتونس وجمهورية الكونغو والإمارات، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. [الأناضول]

        وناقش المشاركون ما شهدته طرابلس الأيام الماضية، وخاصة الخروقات التي ارتكبتها قوات خليفة حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا. وشددوا في بيان ختامي، على ضرورة التزام قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتطويره إلى وقف دائم. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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