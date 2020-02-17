سياسة
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ترمب يشكر أردوغان لجهود تركيا في إنقاذ الوضع الإنساني بإدلب
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، أن الرئيس دونالد ترمب شكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لجهود بلاده الرامية للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية.
ترمب يشكر أردوغان لجهود تركيا في إنقاذ الوضع الإنساني بإدلب
ترمب أعرب لأردوغان في اتصال هاتفي عن رغبته في أن توقف روسيا دعمها للنظام السوري / DPA
17 فبراير 2020

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، إن الرئيس دونالد ترمب شكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لجهود بلاده الرامية للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك في بيان، مساء الأحد، علّق فيه على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أردوغان وترمب السبت الماضي.

وقال دير إن ترمب أبلغ نظيره التركي قلقه الشديد إزاء العنف المتصاعد في إدلب، كما أعرب عن رغبته في أن توقف روسيا دعمها للنظام السوري، وإنهاء الحرب الداخلية عن طريق الحل السياسي.

يشار إلى أنه، في سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يحظر فيها الأعمال العدائية.

ومنذ هذا التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك كلاً من اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 2018، واتفاق آخر بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني.

وفيما يخص الملف الليبي، أوضح ترمب خلال المكالمة الهاتفية، أن تدخل القوى الخارجية سيزيد من تفاقم الأوضاع في هذا البلد.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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