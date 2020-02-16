قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، إن بلاده لا ترحّل قسرياً من يلجأ إليها، في حال كانت حياته معرضة للخطر في بلده.

ولفت صويلو في لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة مباشر إلى "وجود أكثر من 4 ملايين عربي يعيشون في تركيا".

وتابع: "أريد أن أعرب عن حزني وأسفي إزاء ترحيل شاب مصري إلى بلاده على نحو خاطئ من تركيا"، مؤكداً أن المسؤولين عن ذلك عوقِبوا.

وأشار الوزير التركي إلى أن زوجة المصري محمد عبد الحفيظ الذي رُحِّل، في طريقها إلى الحصول على الجنسية التركية.

وتابع صويلو: "الادعاء بأن تركيا تستهدف تجنيس المعارضة في دول مصر وسوريا والعراق لا أساس له من الصحة"، مؤكداً: "لا نسمح بالعنصرية ضد أحد في بلادنا، توجد حوادث فردية، والمذنبون فيها يخضعون للمساءلة القانونية".