أعلن البنك المركزي الصيني الأحد، أنه يُخضع الأوراق النقدية المتداولة للتعقيم، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

وأعلن البنك في بيان، أنه يُخضِع الأوراق النقدية المتداولة "للحجر الصحي" منعاً لانتشار كورونا، حسبما نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأضاف البيان أن الأوراق النقدية ستخضع للتعقيم لفترة بين 7 و14 يوماً، باستخدام الأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المرتفعة. وأوضح أن البنوك ستُقدِّم إلى زبائنها أوراقاً نقدية جديدة عند الضرورة، فيما ستُطرح الأوراق النقدية التي تخضع للتعقيم للتداول مجدداً بعد إتمام العملية.

وكورونا عبارة عن عائلة من الفيروسات تُصيب 6 منها فقط البشر، فيما يعد الفيروس الجديد العضو السابع في العائلة الفيروسية.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة في التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تتسبب العدوى في الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي حتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض للمرة الأولى في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمدينة ووهان، وسط البلاد.