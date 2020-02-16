سياسة
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الصين تُخضِع الأوراق النقدية للحجر الصحي بسبب كورونا
أعلن البنك المركزي الصيني أنه يُخضِع الأوراق النقدية المتداولة للحجر الصحي لفترة بين 7 و14 يوماً، في مساعٍ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد. وأوضح البنك المركزي في بيان، أن البنوك ستُقدِّم إلى زبائنها أوراقاً نقدية جديدة عند الضرورة.
الصين تُخضِع الأوراق النقدية للحجر الصحي بسبب كورونا
البنك المركزي الصيني يُعلن إخضاع الأوراق النقدية المتداولة للحجر الصحي بهدف الحد من انتشار كورونا / AA
16 فبراير 2020

أعلن البنك المركزي الصيني الأحد، أنه يُخضع الأوراق النقدية المتداولة للتعقيم، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

وأعلن البنك في بيان، أنه يُخضِع الأوراق النقدية المتداولة "للحجر الصحي" منعاً لانتشار كورونا، حسبما نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأضاف البيان أن الأوراق النقدية ستخضع للتعقيم لفترة بين 7 و14 يوماً، باستخدام الأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المرتفعة. وأوضح أن البنوك ستُقدِّم إلى زبائنها أوراقاً نقدية جديدة عند الضرورة، فيما ستُطرح الأوراق النقدية التي تخضع للتعقيم للتداول مجدداً بعد إتمام العملية.

وكورونا عبارة عن عائلة من الفيروسات تُصيب 6 منها فقط البشر، فيما يعد الفيروس الجديد العضو السابع في العائلة الفيروسية.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة في التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تتسبب العدوى في الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي حتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض للمرة الأولى في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمدينة ووهان، وسط البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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