بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره الصيني وانغ يي، أوضاع أتراك الأويغور في إقليم تركستان الشرقية.

جاء ذلك خلال لقائهما السبت، على هامش النسخة 56 لمؤتمر برلين للأمن المنعقد في ألمانيا، حسب مصادر دبلوماسية تركية.

وعقب اللقاء قال جاوش أوغلو في تغريدة على حسابه في تويتر: "قدّمت العزاء لنظيري الصيني في ضحايا فيروس كورونا الجديد، وأبلغته استعداد أنقرة لإرسال مستلزمات طبية إضافية إلى الصين".

ومنذ عام 1949 تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 في المئة من السكان.