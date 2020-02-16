سياسة
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سقوط صواريخ على قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية ولا إصابات
سقطت صواريخ على قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، في وقت مبكّر الأحد، لكنها لم تسبّب أي خسائر بشرية ولم تُحدِث سوى أضرار طفيفة.
سقوط صواريخ على قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية ولا إصابات
يُعَدّ هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الضربات الصاروخية وقذائف الهاون، استهدفت قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية / AP
16 فبراير 2020

قال مسؤول عسكري أمريكي إن صواريخ صغيرة سقطت على قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية، في المنطقة الخضراء في بغداد، في وقت مبكر الأحد، لكنها لم تسبّب أي خسائر بشرية ولم تُحدِث سوى أضرار طفيفة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وجاء الهجوم قبل الساعة الثالثة والنصف فجراً، وفقاً لما ذكره الكولونيل مايلز كاغينز الثالث، المتحدث باسم العملية العسكرية الأمريكية في العراق.

ويُعَدّ هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الضربات الصاروخية وقذائف الهاون، استهدفت قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية.

وانفجرت قذيفة هاون في قاعدة "K1" الجوية العراقية في محافظة كركوك شمالي العراق الخميس، وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأسفر هجوم صاروخي إيراني على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في 8 يناير/كانون الثاني عن إصابة عشرات من عناصر الجيش الأمريكي.

وكان ذلك ردّاً على ضربة أمريكية بطائرة مسيَّرة في بغداد قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في الثالث من يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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