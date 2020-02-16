قال مسؤول عسكري أمريكي إن صواريخ صغيرة سقطت على قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية، في المنطقة الخضراء في بغداد، في وقت مبكر الأحد، لكنها لم تسبّب أي خسائر بشرية ولم تُحدِث سوى أضرار طفيفة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وجاء الهجوم قبل الساعة الثالثة والنصف فجراً، وفقاً لما ذكره الكولونيل مايلز كاغينز الثالث، المتحدث باسم العملية العسكرية الأمريكية في العراق.

ويُعَدّ هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الضربات الصاروخية وقذائف الهاون، استهدفت قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية.

وانفجرت قذيفة هاون في قاعدة "K1" الجوية العراقية في محافظة كركوك شمالي العراق الخميس، وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأسفر هجوم صاروخي إيراني على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في 8 يناير/كانون الثاني عن إصابة عشرات من عناصر الجيش الأمريكي.

وكان ذلك ردّاً على ضربة أمريكية بطائرة مسيَّرة في بغداد قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في الثالث من يناير/كانون الثاني.