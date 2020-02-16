أهمّ الأحداث:

أردوغان يقول إن المشكلة في إدلب لن تُحَلّ إلا بانسحاب النظام إلى حدود اتفاقية سوتشي, ومجلس شورى حركة النهضة في تونس يقرّر عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.

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أردوغان: المشكلةفيإدلبلن تُحَلّ إلا بانسحاب النظام إلى حدود اتفاقية سوتشي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المشكلة في إدلب لن تُحَلّ إلا بانسحاب قوات النظام السوري حتى حدود اتفاقية سوتشي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فاعلية نظّمها حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول. [TRT عربي]

وأضاف: "الحلّ في إدلب هو انسحاب النظام (السوري) إلى الحدود المنصوص عليها في الاتفاقات". [TRT عربي]

واستطرد: "النوم في سلام حرام علينا حتى تخليص سوريا من ظلم النظام والتنظيمات الإرهابية". [TRT عربي]

تونس.. النهضة تقرّر عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ

قرّر مجلس شورى حركة النهضة في تونس السبت، عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلَّف إلياس الفخفاخ وعدم منحها الثقة في البرلمان.

وعقب اجتماع لمجلس شورى الحركة، قال رئيسه عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحفي، إن الكتلة البرلمانية للنهضة لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

ورجع هذا القرار إلى إصرار الفخفاخ على رفض طلب الحركة تشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تُقصي أحداً"، وفق تعبيره. [TRT عربي]

وتَصدّرت "النهضة" (إسلامية) نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحصولها على 54 مقعداً من أصل 217.

وقال الفخفاخ في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إن 10 أحزاب سياسية عبّرَت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وأضاف الفخفاخ حينها أن حزبَي "قلب تونس" (ليبرالي، 38 نائباً) و"الدستوري الحر" (ليبرالي، 17 نائباً) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، فـ"لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية". [TRT عربي]