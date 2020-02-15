سياسة
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طهران تجدد رفضها تسليم صندوق الطائرة الأوكرانية الأسود لأي دولة
جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت، رفض بلاده تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى أي بلد آخر، جاء ذلك في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية على هامش مشاركته في فاعليات النسخة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.
طهران تجدد رفضها تسليم صندوق الطائرة الأوكرانية الأسود لأي دولة
ظريف يوضح أن بلاده أكثر من يريد الاطلاع على محتوى الصندوق الأسود للطائرة من أجل معرفة تفاصيل الحادث / AA
15 فبراير 2020

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت، رفض بلاده تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى أي بلد آخر.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية على هامش مشاركته في فاعليات النسخة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وأوضح ظريف أن بلاده أكثر من يريد الاطلاع على محتوى الصندوق الأسود للطائرة من أجل معرفة تفاصيل الحادث.

وأردف: "إيران لن تسلم الصندوق الأسود لأي بلد أجنبي".

من جهة أخرى، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أن ظريف بحث موضوع الطائرة مع نظيره الأوكراني فاديم بريستيكو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف البيان أن ظريف التقى على هامش فاعليات المؤتمر كذلك، وزراء خارجية عمان وكرواتيا واليابان والصين وإسبانيا.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ 737 في طهران، بعد عدة دقائق من إقلاعها، ما أسفر عن مصرع 176 شخصاً، هم 82 إيرانياً و57 كندياً و11 أوكرانياً و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وبعد أيام من إنكار مسؤوليتها عن الحادث، أقرت هيئة الأركان الإيرانية في بيان، بأن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب على إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له العميد أمير علي حاجي زادة، تحمُّله مسؤولية إسقاط الطائرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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