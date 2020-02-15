قُتل 4 مدنيين سوريين السبت، على إثر قصف شنته مقاتلات روسية على أماكن سكنية في منطقة خفض التصعيد شمالي غربي البلاد.

وقال مرصد الطائرات التابع للمعارضة في بيان، إن المقاتلات الروسية استهدفت مدينة دارة غزة وقرى السحارة وكفر ناها وتديل وعاجل بريف حلب، وقريتَي كفر سجنة وحاس بريف إدلب.

فيما أفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بأن القصف في قرية السحارة أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة متطوع في الدفاع المدني.

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، تُحظر فيها الأعمال العدائية.

ومنذ هذا التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك كلاً من اتفاق وقف إطلاق النار في 2018، واتفاق آخر بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني.

ونزح أكثر من 1.7 مليون سوري إلى مناطق قريبة من الحدود التركية لتجنب الهجمات المكثفة على مدار العام الماضي.