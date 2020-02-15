سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 4 مدنيين سوريين على إثر قصف روسي لمنطقة "خفض التصعيد"
قُتل 4 مدنيين سوريين السبت، على إثر قصف شنته مقاتلات روسية على أماكن سكنية في منطقة "خفض التصعيد" شمالي غربي البلاد.
مقتل 4 مدنيين سوريين على إثر قصف روسي لمنطقة "خفض التصعيد"
مرصد الطائرات التابع للمعارضة يقول إن المقاتلات الروسية استهدفت مدينة دارة غزة وقرى السحارة وكفر ناها بريف حلب / AA
15 فبراير 2020

قُتل 4 مدنيين سوريين السبت، على إثر قصف شنته مقاتلات روسية على أماكن سكنية في منطقة خفض التصعيد شمالي غربي البلاد.

وقال مرصد الطائرات التابع للمعارضة في بيان، إن المقاتلات الروسية استهدفت مدينة دارة غزة وقرى السحارة وكفر ناها وتديل وعاجل بريف حلب، وقريتَي كفر سجنة وحاس بريف إدلب.

فيما أفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بأن القصف في قرية السحارة أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة متطوع في الدفاع المدني.

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، تُحظر فيها الأعمال العدائية.

ومنذ هذا التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك كلاً من اتفاق وقف إطلاق النار في 2018، واتفاق آخر بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني.

ونزح أكثر من 1.7 مليون سوري إلى مناطق قريبة من الحدود التركية لتجنب الهجمات المكثفة على مدار العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us