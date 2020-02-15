قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السبت، إن تركيا تتطلع إلى ممارسة حلفائها أقصى قدر ممكن من الضغط على النظام السوري وداعميه لوقف عدوانهم على إدلب.

جاء ذلك في كلمة له خلال فاعلية جانبية للتعريف بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي على هامش مشاركته في النسخة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن".

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا "تقع في منطقة جغرافية مضطربة ومليئة بالصراعات المتعددة"، وأن "حالة عدم الاستقرار في سوريا والعراق ومنطقة البلقان وشرق المتوسط تنعكس عليها بشكل مباشر".

وأضاف: "القضية السورية أفضل مثال يلخص ذلك، فتركيا تضررت كثيراً من الفشل الذي تعيشه جارتها سوريا منذ 2011".

وحول الوضع في إدلب السورية، قال جاوش أوغلو: "تركيا لن تسمح بمأساة إنسانية جديدة في إدلب".

وأضاف: "ما ننتظره من حلفائنا وشركائنا هو العمل معنا وممارسة أقصى قدر ممكن من الضغط على النظام السوري وداعميه لوقف عدوانهم، وهذا اختبار مهم لحفائنا الأوروبيين".

وتطرق جاوش أوغلو إلى الأزمة الليبية، فأشار إلى أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تواصل هجومها على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وبيّن أن حفتر الذي يتلقى دعماً من بعض البلدان الأوروبية ومصر والسعودية والإمارات، ممتن من الوضع الحالي في ليبيا.

وأكد أن على الغرب وأوروبا تجنب الفشل في ليبيا مثلما فشلوا في سوريا، وأن لا يسمحوا بأن تتحول الأزمة الليبية إلى مأساة جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن وفداً تركياً سيزور العاصمة الروسية موسكو الاثنين، لبحث التطورات في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأكد جاوش أوغلو على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونخ للأمن، أن المباحثات مع الجانب الروسي بشأن إدلب يجب أن تبقى في إطار دبلوماسي، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق أي استقرار في إدلب عن طريق الحل العسكري.

ودعا وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس إلى ضرورة إيجاد حل سريع من أجل وقف إطلاق النار في إدلب.

وشدد الوزير التركي على أن النظام السوري صعّد من وتيرة اعتداءاته في الآونة الأخيرة بإدلب، وأنّ تركيا تبذل مع روسيا جهوداً لوقف اعتداءات النظام.

وشدد جاوش أوغلو على أهمية بذل جهود مشتركة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار في إدلب.

وأعرب عن رغبة تركيا في رؤية دعم أوضح من ألمانيا والدول الأوروبية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه بريطانيا والولايات المتحدة حيال ترسيخ وقف إطلاق النار في إدلب.

وحذّر الوزير التركي من مأساة إنسانية أكبر في حال عدم التدخل لوقف الاشتباكات في إدلب.

وتابع: "نحن نود أن ننجز ذلك (وقف إطلاق النار) من خلال الدبلوماسية خلال محادثاتنا مع روسيا، وإلا فإننا سنتخذ الإجراءات اللازمة كما أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان".

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني إنه ينبغي على روسيا استخدام نفوذها تجاه نظام الأسد لوقف الهجمات في إدلب.