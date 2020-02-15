سياسة
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الحوثيون يعلنون مقتل العشرات في غارات للتحالف والأخير يقر بسقوط مقاتلة
اعترف التحالف بقيادة السعودية في اليمن، السبت، بسقوط إحدى طائراته الحربية خلال مهمة لها في محافظة الجوف شمالي اليمن. وفي سياق متصل أعلنت جماعة الحوثي أن التحالف شن ضربات جوية السبت خلّفت 30 قتيلاً وعدداً من الجرحى بينهم أطفال ونساء.
الحوثيون يعلنون مقتل العشرات في غارات للتحالف والأخير يقر بسقوط مقاتلة
التحالف بقيادة السعودية يشن غارات بشكل متكرر على أهداف في اليمن-أرشيفية / Getty Images
15 فبراير 2020

اعترف التحالف بقيادة السعودية في اليمن، السبت، بسقوط إحدى طائراته الحربية خلال مهمة لها في محافظة الجوف شمالي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي قوله "عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

وكان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أعلن الجمعة، أن جماعته أسقطت طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف في محافظة الجوف.

غارات للتحالف

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، سقوط 30 قتيلاً وعدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء بغارات شنتها طائرات التحالف في اليمن على محافظة الجوف، شمالي البلاد.

ونقل تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن وزارة الصحة في محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة الجماعة قولها إن قصف التحالف خلّف 30 قتيلاً وعدداً من الجرحى بينهم نساء وأطفال، كحصيلة أوليّة جراء الغارات على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، في تغريدة عبر تويتر: "كعادته عندما يفشل العدوان السعودي الأمريكي، ويتلقى ضربات موجعة في ميادين المواجهة العسكرية، يبادر بكل صلف وحماقة إلى استهداف المدنيين".

وأضاف عبد السلام: "سقط صباح اليوم (السبت) العشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين في مديرية المصلوب".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي "الحوثيين"، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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