سياسة
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ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 1524.. ومصر ترصد أول إصابة بالفيروس
أعلنت سلطات الصحة الصينية، السبت، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد داخل البلاد إلى 1524، وأكثر من 66 ألف مصاب. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، رصد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد لشخص أجنبي.
ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 1524.. ومصر ترصد أول إصابة بالفيروس
سلطات الصحة الصينية تعلن ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد داخل البلاد إلى 1524 / DPA
15 فبراير 2020

أعلنت سلطات الصحة الصينية، السبت، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد داخل البلاد إلى 1524، وأكثر من 66 ألف مصاب.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى أكثر من 66 ألفاً و492 شخصاً.

وقالت اللجنة في بيانها "حتى منتصف ليل 14 فبراير/شباط، تلقت لجنة شؤون الصحة، معلومات من 31 مقاطعة عن إصابة 66 ألفاً و492 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، (من بينها 11053 في حالة صحية حرجة)، ووفاة 1524 شخصاً".

وكانت سلطات إقليم هوبي الصيني، أعلنت الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في الإقليم إلى 1457 شخصاً، والمصابين إلى 54 ألفاً و400 حالة، وشفاء نحو 4774 حالة.

وهذا يعني أنه خلال 24 ساعة فقط توفي 143 شخصاً، وأصيب أكثر من ألفين آخرين.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

أول حالة في مصر

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، رصد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وأفادت الوزارة، في بيان، أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية بالحالة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة.

وأشارت إلى أنه جرى عزل الحالة في إحدى المستشفيات، وجارٍ متابعتها صحياً، دون الإشارة إلى تفاصيل عن هويتها.

وأضافت أنها اتخذت كذلك إجراءات وقائية حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء تحاليل لازمة جاءت سلبية، كما تم عزلهم ذاتيّاً في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوماً.

وتعد مصر الدولة العربية الثانية التي تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد الإمارات التي رصدت حتى اليوم 8 حالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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