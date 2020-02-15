سياسة
3 دقيقة قراءة
سفراء أوروبا بمجلس الأمن يطالبون النظام السوري بوقف هجماته على إدلب
طالب سفراء خمس دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، نظام بشار الأسد بالوقف الفوري لاعتداءاته على منطقة إدلب شمال غربي سوريا.
سفراء أوروبا بمجلس الأمن يطالبون النظام السوري بوقف هجماته على إدلب
طالب السفراء  النظام السوري وداعميه بالكف عن هجومهم العسكري، ووقف حقيقي ودائم لإطلاق النار  / AA
15 فبراير 2020

طالبت 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، الجمعة، نظام بشار الأسد بالوقف الفوري لاعتداءاته على منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مندوبو بلجيكا وفرنسا وبولندا وإستونيا وألمانيا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير سيفن جيرجنسن، إن دول الاتحاد الأوروبي تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري المستمر شمال غربي سوريا، الذي أدى إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووصف جيرجنسن ما يحدث من موجات نزوح للمدنيين بفعل القصف العنيف بأنه "أحد أسوأ ما شهده الإنسان في العالم منذ سنوات"، و"كان من الممكن تجنبه تماماً".

وأردف قائلاً: "لا يزال ملايين المدنيين محاصرين في المنطقة، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وهم يواجهون ظروف الشتاء القاسية دون أن يتمكنوا من تغطية الاحتياجات الأساسية للمأوى والمياه والغذاء والرعاية الصحية"

وتابع: "الأمم المتحدة تعتبر هذا الوضع الإنساني المأساوي في إدلب واحداً من أكبر الكوارث الإنسانية منذ بداية الصراع السوري".

واستطرد جيرجنسن: "لا تزال الهجمات تشمل أهدافاً مدنية في المناطق المكتظة بالسكان والمرافق الطبية وتجمعات النازحين داخلياً".

وطالب بوقف الهجمات فوراً، مشيراً إلى أن هذه الهجمات "قتلت أكثر من 1700 مدني منذ أبريل/نيسان الماضي".

وأكد السفراء الخمسة للاتحاد الأوروبي أن "الضربات المتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المرافق الطبية أو المدارس هي أعمال شنيعة وخرق صارخ للقانون الدولي، والمبادئ الأساسية للإنسانية".

وطالب السفراء النظام السوري وداعميه بالكف عن هجومهم العسكري، ووقف حقيقي ودائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين.

وحث السفراء الخمسة "جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة لاحترام قواعد والتزامات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين".

وأكدوا أنه "لا حل عسكرياً مستداماً للصراع السوري ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار والأمن إلا من خلال تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية في سوريا، والدخول في مفاوضات رسمية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us