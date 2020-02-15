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أردوغان يقول خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني إنه يدعم حل قضية كشمير عن طريق الحوار، وواشنطن تتوصل إلى هدنة لسبعة أيام مع طالبان.

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أردوغان: ندعم حل قضية كشمير وسنرفع التبادل التجاري مع باكستان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدعم حل قضية إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند، عن طريق الحوار وقرارات الأمم المتحدة. [TRT عربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الجمعة، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في العاصمة إسلام آباد التي يجري لها زيارة رسمية. [TRT عربي]

وقبيل المؤتمر الصحفي، وقع الجانبان عدداً من الاتفاقيات بين البلدين، أهمها "إعلان الإطار الاقتصادي الاستراتيجي بين الجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية"، و"اتفاقية تعاون للتدريب العسكري"، و"مذكرة تفاهم في مجال خطوط سكك الحديد"، و"مذكرة تفاهم بشأن تيسير التجارة والتعاون الجمركي". [الأناضول]

أمريكا وطالبان تتوصلان لاتفاق قد يؤدي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الجمعة، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لخفض أعمال العنف مع حركة طالبان مما قد يؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. [رويترز]

وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر أمني في ميونيخ إن اتفاق خفض العنف لمدة سبعة أيام لم يبدأ بعد. [رويترز]

وأوضح المسؤول أن مباحثات سلام واسعة ستنطلق بعيد فترة هدنة تتوقف فيها طالبان عن تنفيذ الهجمات، مشيراً إلى أن مباحثات السلام ستشمل الأراضي الأفغانية كافة، وبين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينظر بإيجابية إلى الاتفاق مع طالبان. [TRT عربي]