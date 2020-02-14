سياسة
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بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة.. انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ56
انطلقت، الجمعة، فعاليات النسخة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة ممثلين دوليين رفيعي المستوى، وسيناقش المؤتمر عدة قضايا، على رأسها الأمن السيبراني والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الكبرى وتغير المناخ.
بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة.. انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ56
سيناقش المؤتمر العديد من القضايا، على رأسها، الأمن السيبراني والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الكبرى / Reuters
14 فبراير 2020

انطلقت، الجمعة، فعاليات النسخة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية.

وقال مدير المؤتمر، فولفغانغ إشينغر، في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن “حجم النزاعات بالعالم في ارتفاع، ومن غير الممكن قبول الوضع الأمني الحالي غير المستقر“.

وأشار إشينغر، إلى غياب “العمل المشترك” بين دول العالم، من أجل التغلب على الأزمات العنيفة التي تشهدها، والتهديدات التي تواجه الأمن والسلام الدوليين.

وأوضح أن النسخة الحالية من المؤتمر يشارك فيها 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى في مجالات السياسة والاقتصاد والجيش والاستخبارات.

ووُجهت أكثر من 500 دعوة مشاركة في المؤتمر إلى الشركات متعددة الجنسيات والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وسيناقش المؤتمر العديد من القضايا، على رأسها، الأمن السيبراني والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الكبرى وتغير المناخ، إضافةً إلى روسيا وليبيا وإيران والصين ومستقبل إفريقيا.

واتخذت السلطات الألمانية إجراءات أمنية واسعة لتأمين فعاليات المؤتمر، بينها تخصيص 5 آلاف شرطي لتأمين مكان انعقاده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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