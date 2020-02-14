أعلنت كل من مصر والسودان وإثيوبيا أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل نهاية فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك في بيان مشترك نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية، عقب اختتام جولة المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة، التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن بين يومي 12 و13 فبراير/شباط.

وجرت المفاوضات بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي.

وقال منوشن إن وزارة الخزانة الأمريكية وبدعم فني من البنك الدولي، وافقت على تسهيل بلورة اتفاق “سد النهضة” بصورته النهائية، لينظر فيها رؤساء الدول المعنية للتوقيع عليها قبل نهاية الشهر الجاري، حسب البيان.

وأضاف أن الوزراء استعرضوا خلال المفاوضات التقدم الذي أحرزته فرقهم الفنية والقانونية، وواصلوا مشاوراتهم بخصوص المسائل العالقة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

كانت الخارجية المصرية أعلنت، في بيان فجر الجمعة، اختتام جولات مفاوضات سد النهضة، والتوصل لاتفاق نهائي بشأن خطة ملء السد، دون تقديم تفاصيل بهذا الخصوص.

وشاب ملف سد النهضة العديد من الأزمات كان آخرها فشل أطراف الأزمة في التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي عقب مفاوضات جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم، في 22 و23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.