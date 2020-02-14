قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدعم حل قضية إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند، عن طريق الحوار وقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الجمعة، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في العاصمة إسلام آباد التي يجري إليها زيارة رسمية.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "ندعم حل قضية كشمير من خلال الحوار وقرارات الأمم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات إخوتنا الكشميريين".

وأكد أردوغان مواقف باكستان الداعمة لتركيا في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن أنقرة تدعم أيضا كفاح إسلام آباد ضد الإرهابيين.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بلاده تقف إلى جانب تركيا ضد الهجمات التي تتعرض لها في سوريا.

وقال عمران خان "نقف إلى جانب تركيا ضد الهجمات التي تتعرض لها قواتها في سوريا".

وأشار خان إلى أنّ إقليم كشمير تحول إلى سجن مفتوح فيه 8 ملايين. معرباً عن شكره للرئيس أردوغان لمواقفه تجاه الكشميريين.

وقال الرئيس التركي إن بلاده تهدف لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان إلى مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وباكستان في العاصمة إسلام آباد.