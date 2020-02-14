سياسة
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شاهد | إسقاط طائرة مروحية للنظام بريف حلب شمالي سوريا
قال مراسل TRT عربي الجمعة، إن مروحية تابعة للنظام السوري أُسقطت في ريف حلب الغربي شمالي سوريا. الاستهداف الجديد جاء بعد يومين من إسقاط مروحية تابعة للنظام السوري في مناطق سيطرة المعارضة بمحافظة إدلب.
شاهد | إسقاط طائرة مروحية للنظام بريف حلب شمالي سوريا
المروحية التابعة للنظام السوري أسقطت في ريف حلب الغربي  / مواقع التواصل
14 فبراير 2020

قال مراسل TRT عربي الجمعة، إن مروحية تابعة للنظام السوري أُسقطت في ريف حلب الغربي شمالي سوريا.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لسقوط المروحية، وأشاروا إلى أن استهدافها جرى في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

الاستهداف الجديد جاء بعد يومين من إسقاط مروحية تابعة للنظام السوري في مناطق سيطرة المعارضة بمحافظة إدلب، بعد أن أُصيبت مباشرةً خلال تحليقها فوق قرية النيرب غرب مدينة سراقب الاستراتيجية.

يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات تشنّها المعارضة لاستعادة السيطرة على مناطق في ريف حلب الغربي.

وتشهد منطقة خفض التصعيد خروقات واسعة من النظام والمجموعات التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، إذ تَقدَّم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وبات قريباً من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع M5.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ممَّا أدَّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية مليوناً و677 ألف نازح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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