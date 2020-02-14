أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 63 من عناصر نظام الأسد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة على حسابها في تويتر: "جرى تحييد 63 من عناصر النظام السوري في إدلب، حسب المعلومات الواردة من مصادر داخل إدلب".

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من النظام والمليشيات التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، إذ تَقدَّم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، مما أدَّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.