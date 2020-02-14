سياسة
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تحييد 63 من عناصر النظام السوري في إدلب
كشفت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، عن تحييد 63 من عناصر النظام السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بحسب مصادر من داخل المحافظة.
تحييد 63 من عناصر النظام السوري في إدلب
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 63 من عناصر النظام السوري في إدلب / AFP
14 فبراير 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 63 من عناصر نظام الأسد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة على حسابها في تويتر: "جرى تحييد 63 من عناصر النظام السوري في إدلب، حسب المعلومات الواردة من مصادر داخل إدلب".

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من النظام والمليشيات التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، إذ تَقدَّم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، مما أدَّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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