منح أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) مساء الخميس، الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد، الثقة.

جاء ذلك في جلسة علنية خُصصت للتصويت على مخطط عمل الحكومة الجديدة (منح الثقة)، بعد ثلاثة أيام من النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء.

وقال رئيس المجلس سليمان شنين، بعد عرض برنامج عمل الحكومة للتصويت، إن أغلبية النواب صوّتوا بنعم عليه، دون تقديم رقم حول عدد الحاضرين من بين 462 نائباً يحصيهم المجلس، وسط غياب لنواب معارضين يقاطعون الجلسات منذ أشهر.

جاء التصويت بعد ردّ رئيس الوزراء على مداخلات النواب، إذ أكد أن حكومته تعمل على تنفيذ برنامج الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، عبر وضع أسس "جزائر جديدة" و"تنويع الاقتصاد خارج المحروقات".

وفي تصريحات سابقة أعلن جراد نية الحكومة إعداد قانون موازنة تكميلي بعد أسابيع لمعالجة "اختلالات" قانون الموازنة لعام 2020، دون ذكر طبيعة تلك "الاختلالات".

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتُخب تبون، وهو رئيس وزراء سابق، رئيساً للبلاد في انتخابات رفضها جانب من الشارع، لكن الرئيس الجديد يجدّد دوماً تعهُّداته بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي عبر تعديل دستوري توافقي عميق.

ويُعرَض برنامج عمل الحكومة السبت، على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، للتصديق عليه والشروع في تطبيقه.