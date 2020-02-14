سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 فبراير/شباط 2020
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خلاصات من TRT عربي: 14 فبراير/شباط 2020
أقار يقول إن الجيش التركي يرسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار  / AA
14 فبراير 2020

أهمالأحداث:

وزير الدفاع التركي يؤكد أن بلاده ستتخذ التدابير كافة لإرغام الأطراف على التزام الهدنة في سوريا، ومجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لصالح الحدّ من قدرة ترمب على مهاجمة إيران عسكريّاً.

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      أنقرة: سنتخذ التدابير كافة لإرغام الأطراف على التزام الهدنة في سوريا

        أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة كافة لإرغام الأطراف غير الممتثلة لوقف إطلاق النار في إدلب، على الامتثال له، بما في ذلك الجماعات الراديكالية. وأوضح أقار أن الجيش التركي يرسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداماً، وأن أنقرة ستراقب المنطقة. [TRT عربي]

        وأشار أقار إلى أن الأوضاع في إدلب ازدادت سوءاً منذ قمة وزراء دفاع الناتو السابقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لافتاً إلى أن نحو 4 ملايين شخص يعيشون في المنطقة. وشدّد على سعي بلاده لتحقيق الهدنة، ووقف إراقة الدماء، والحد من عمليات التهجير والنزوح، مضيفاً أن نظام الأسد يواصل هجماته على المنطقة جوّاً وبرّاً، على الرغم من التوصل إلى لهدنة 4 مرات. [TRT عربي]

        "الشيوخ" الأمريكي يصوّت لصالح الحد من قدرة ترمب على التحرك عسكريّاً ضد إيران

          صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس، لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترمب على مهاجمة إيران عسكريّاً، وجاءت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية أعضاء المجلس ذي الأغلبية الجمهورية التي ينتمي إليها ترمب. [TRT عربي]

          ومشروع قرار تقييد صلاحيات ترمب بشنّ حرب على إيران، قدّمه للتصويت أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ورغم أن الرئيس الأمريكي سيستخدم الفيتو ضد القرار، فإنه وجّه في وقت سابق تحذيراً إلى مجلس الشيوخ من التصويت على المشروع. [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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