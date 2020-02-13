قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن تركيا بإمكانها أن تكون بديلاً للصين في بعض مجالات الصناعة والإنتاج، عقب تعرضها لانتشار وباء كورونا.

وأضاف وارانك في كلمة أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، إن وفاة الكثير من الناس نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا أمر محزن للغاية.

وأشار إلى تأثير كورونا على مجالي التجارة والصناعة العالميين، مبيناً أن الصين لاعب مهم للغاية من حيث الصناعة والإنتاج، وأن معظم الإنتاج العالمي يتم فعلاً في الصين.

ولفت الوزير إلى أن تأثر الصين السلبي بسبب الفيروس، سوف ينعكس على الاقتصاد العالمي.

كما أوضح أن وزارته بدأت عقد اجتماعات مع ممثلي قطاع الصادرات في تركيا، مشيراً إلى أن بلاده تعمل لأن تكون قاعدة بديلة للإنتاج.

وقال: "تستطيع بعض الشركات التركية أن تكون بديلاً لبعض المنتجات المصنعة في الصين، في الواقع، إن بعض المستوردين بدأوا بالفعل التواصل مع الشركات المنتجة في تركيا".

وتابع: "بالطبع، لا نريد أن يتعرض أي بلد في العالم لمثل هذا الوباء والمشكلات الصحية. لكن هناك اقتصاد مستمر وسوق تحتاج إلى توفير المتطلبات".

كما لفت وارانك إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي في تركيا، بنسبة 6.8%، في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأشار الوزير التركي إلى أن الزيادة في الإنتاج الصناعي خلال ديسمبر الماضي، توضح أن مؤشر الإنتاج سيشهد نمواً قوياً في العام 2020.

وختم بالقول: "جميع المستثمرين المحليين والدوليين لديهم بالفعل شهية تجاه العمل مع القطاع الصناعي والإنتاجي في تركيا. أعتقد أننا سنحقق طفرة في النمو بقطاع الاستثمارات هذا العام".

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت وكالة أنباء شينهوا الصينية، بلوغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 1368 حالة، والإصابات إلى 59 ألفاً و883 حالة.