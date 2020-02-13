صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترمب على مهاجمة إيران عسكرياً.

وجاءت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ذي الأغلبية الجمهورية التي ينتمي إليها ترمب.

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون القرار الذي يُطالب الرئيس بعدم الإقدام على أيّ عمل عسكري ضدّ إيران من دون موافقة الكونغرس،

ومشروع قرار تقييد صلاحيات ترمب بشن حرب على إيران، قدمه للتصويت أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ورغم أن الرئيس الأمريكي سيستخدم الفيتو ضد القرار، إلا أنه وجه في وقت سابق تحذيراً لمجلس الشيوخ من التصويت على المشروع.

وفي وقت سابق، قال ترمب على تويتر: "هذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف. إذا كانت يداي مغلولتين فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة".

وعادةً ما يعتمد ترمب على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، لمنع تشريعات لا يوافق عليها.