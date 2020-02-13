أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس تعليق الرحلات وتوقف حركة الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرضه للقصف من قبل مليشيات خليفة حفتر، فيما أوضح الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب أن مليشيات حفتر تسببت في مقتل امرأة وإصابة آخرين في قصف عشوائي على منطقة الهضبة جنوبي طرابلس، بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قراراً يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

أشارت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان، نشرته على موقع "فيسبوك"، الخميس، أن قصف المطار تسبب في حالة هلع أصابت المسافرين وموظفي الشركات.

فيما أوضح الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، لوكالة الأناضول، أن مصدر القذائف الصاروخية هو مليشيات حفتر.

واتهم المجعي مليشيات حفتر بالتسبب في مقتل امرأة وإصابة آخرين (دون تحديد العدد)، في قصف عشوائي استهدف منطقة الهضبة جنوبي طرابلس.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، صد هجوم لمليشيات حفتر على محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس، بعد ساعات من تبني مجلس الأمن، قراراً يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

ودعا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البلجيكي مارك بيكستين، خليفة حفتر، أمام الصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى الالتزام بالقرار قائلاً: "يحدوني الأمل أن يكون خرق وقف إطلاق النار مؤقتاً، لقد اطلعت على تلك الأنباء للتو، لكني أذكّره (حفتر) بأن قرار مجلس الأمن الذي صدر الأربعاء، طالب بوقف إطلاق النار".

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، ومليشيات خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وحصل مشروع قرار مجلس الأمن، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.

وبوتيرة يومية، تخرق مليشيات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة.