سياسة
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قوات الحكومة الليبية تصدّ هجوماً جديداً لمليشيات حفتر جنوب طرابلس
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس، صدّ هجوم لمليشيات خليفة حفتر على محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات من تبنِّي مجلس الأمن قراراً يدعم وقف إطلاق النار في البلاد.
قوات الحكومة الليبية تصدّ هجوماً جديداً لمليشيات حفتر جنوب طرابلس
مجلس الأمن الدولي صدّق الأربعاء على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التزام وقف إطلاق النار في ليبيا / Reuters
13 فبراير 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس، صدّ هجوم لمليشيات خليفة حفتر على محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات من تبنِّي مجلس الأمن قراراً يدعم وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي لوكالة الأناضول، إن مليشيات حفتر هي التي بادرت بهجوم بري، وجرى صد الهجوم وإفشاله.

وأضاف المجعي أن قواتهم بدأت في إحراز تقدم بعدما تمكنت من صدّ الهجوم ولا تزال المعارك مستمرة.

وصدّق مجلس الأمن الدولي الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التزام وقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليّاً، وقوات خليفة حفتر الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وحصل مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس الـ15، فيما امتنعت روسيا -تمتلك حقّ النقض- عن التصويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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