سياسة
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صلاح البكوش لـTRT عربي: مساعدات أنقرة لحكومة الوفاق أحدثت توازناً
قال مستشار المجلس الأعلى للدولة الليبي السابق صلاح البكوش في حديث لـTRT عربي، إن "المساعدات التركية لحكومة الوفاق أحدثت توازناً بين القوى في ليبيا، ما قد يسمح بإعطاء فرصة أكبر للحوار السياسي"، إلا أنه رأى أن أي حوارٍ لن يفضي إلى شيء حقيقي.
صلاح البكوش لـTRT عربي: مساعدات أنقرة لحكومة الوفاق أحدثت توازناً
البكوش: المساعدات التركية لحكومة الوفاق أحدثت توازناً بين القوى في ليبيا / TRT Arabi
13 فبراير 2020

قال مستشار المجلس الأعلى للدولة الليبي السابق صلاح البكوش في حديث لـTRT عربي، إن "المساعدات التركية لحكومة الوفاق أحدثت توازناً بين القوى في ليبيا، ما قد يسمح بإعطاء فرصة أكبر للحوار السياسي".

واستدرك البكوش: "مع ذلك، لا أظن أن الحوار السياسي سيتمخّض عن أي شيء، فعندما تقرأ التفاصيل التي أوردها غسان سلامة حول كيفية تنفيذ بيان برلين، ستجد أنها مناقضة لجميع ما اتفقت عليه تركيا مع حكومة الوفاق، إذ تفتح الباب أمام نزع سلاح قوات الوفاق وتمكين خليفة حفتر".

وفي ما يتعلق بعرقلة روسيا قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار عبر حق الفيتو، قال البكوش إن "روسيا كانت تعتقد أنها ستلعب دوراً أكبر في إدارة الملف الليبي، إذا ما وقع اتفاق وقف إطلاق النار في روسيا، وهي الآن لا تريد أن تسرق برلين الأضواء منها، لذلك عارضت بيان الأمم المتحدة الداعم لمقررات مؤتمر برلين لأنها ترفض أي مسار خارج عن إطارها".

ولفت البكوش إلى أن "روسيا أيضاً اعترضت على قرار أول أمس الخاص بحظر تصدير النفط إلا عن طريق الهيئة الوطنية للنفط، لأنها أرادت إعطاء حفتر فرصة أخرى لابتزاز الشعب الليبي".

وتابع: "روسيا تعترض على تشكيل أي آلية أو مسار لوقف إطلاق النار في ليبيا"، مشيراً إلى أن "حفتر قال عبر ناطقه الرسمي قبل عشرة أيام إن الحل سيأتي من فوهة البندقية وصندوق الذخيرة".

وبخصوص القرار الأخير قال البكوش إنه "لا جديد في قرار مجلس الأمن الخاصّ بوقف إطلاق النار في ليبيا، والدول الداعمة لحفتر لن تلتزم ذلك، كما لم تلتزم من قبل قرار حظر تصدير الأسلحة"، في إشارة إلى الإمارات وروسيا ومصر وفرنسا.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحاً، تنازع فيه مليشيات خليفة حفتر حكومةَ الوفاق الوطني المعترَف بها دوليّاً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتشنّ مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق المعترَف بها دوليّاً.

ولم يلتزم حفتر وقفاً لإطلاق النار بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية-روسية، ولا نتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي عُقِد في 19 من الشهر ذاته، ومن بينها وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

مصدر:TRT عربي
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