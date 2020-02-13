سياسة
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وسط مراسم رسمية.. أردوغان يبدأ زيارته لباكستان بلقاء عمران خان
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إلى باكستان في زيارة رسمية تستمر يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وسط مراسم رسمية.. أردوغان يبدأ زيارته لباكستان بلقاء عمران خان
الرئيس التركي يصل إلى باكستان من أجل بحث تعزيز العلاقات بين البلدين / AA
13 فبراير 2020

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى باكستان الخميس، في زيارة رسمية تستمر يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في العاصمة إسلام آباد، وجرت مراسم الاستقبال الرسمية أمام مبنى رئاسة الوزراء، حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، أن اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي سينعقد في مقر رئاسة الوزراء الباكستانية في العاصمة إسلام آباد برئاسة أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ومشاركة الوزراء المعنيين.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين بأبعادها كافة، والخطوات اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي بينهما، وفق البيان.

وأوضح البيان أنه بمناسبة اجتماع التعاون الاستراتيجي، ستوقَّع اتفاقيات مختلفة من شأنها الإسهام في تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، إلى جانب عقد منتدى الأعمال التركي-الباكستاني.

ومن المنتظر كذلك أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الباكستاني عارف علوي، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما سيلقي أردوغان كلمة له أمام جلسة مشتركة لأعضاء المجلس الوطني ومجلس الشيوخ الباكستانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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