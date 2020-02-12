سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تعزّز نقاط المراقبة في إدلب بقوات الكوماندوز
عزز الجيش التركي نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعناصر من قوات المهامّ الخاصة "الكوماندوز".
تركيا تعزّز نقاط المراقبة في إدلب بقوات الكوماندوز
تركيا تعزّز نقاط المراقبة في إدلب بقوات الكوماندوز / AA
12 فبراير 2020

عزز الجيش التركي نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعناصر من قوات المهامّ الخاصة "الكوماندوز".

ووصل الأربعاء رتل التعزيزات المرسلة من وحدات مختلفة إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوب تركيا.

واتجهت قوات الكوماندوز بمركبات مدرعة ناقلة للجنود إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب.

وجاء تعزيز النقاط العسكرية بعد استشهاد 14 جنديّاً من الجيش التركي نتيجة هجوم لقوات النظام السوري على نقاط المراقبة في إدلب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن تركيا سوف تضرب قوات جيش النظام السوري في كل مكان إذا ما تَعرَّضَت نقاط المراقبة التركية لأي ضرر.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وفي منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية 12 نقطة مراقبة تركية، بناء على اتفاق أستانا.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us