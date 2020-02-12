عزز الجيش التركي نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعناصر من قوات المهامّ الخاصة "الكوماندوز".

ووصل الأربعاء رتل التعزيزات المرسلة من وحدات مختلفة إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوب تركيا.

واتجهت قوات الكوماندوز بمركبات مدرعة ناقلة للجنود إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب.

وجاء تعزيز النقاط العسكرية بعد استشهاد 14 جنديّاً من الجيش التركي نتيجة هجوم لقوات النظام السوري على نقاط المراقبة في إدلب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن تركيا سوف تضرب قوات جيش النظام السوري في كل مكان إذا ما تَعرَّضَت نقاط المراقبة التركية لأي ضرر.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وفي منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية 12 نقطة مراقبة تركية، بناء على اتفاق أستانا.