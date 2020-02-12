سياسة
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واشنطن بوست: ألمانيا وأمريكا تجسستا على 120 دولة
كشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بالتعاون مع التليفزيون الألماني "ZDF" ومحطة الإذاعة والتليفزيون السويسرية "SRF" عن تجسس أجهزة المخابرات الأمريكية والألمانية على 120 دولة، من بينها تركيا وإيران والهند.
واشنطن بوست: ألمانيا وأمريكا تجسستا على 120 دولة
وفقاً للتحقيق، تجسست الاستخبارات الأمريكية والألمانية لعقود على مسؤولي عدة دول من بينها تركيا وإيران وباكستان والهند / Reuters Archive
12 فبراير 2020

كشف تقرير نشرته صحيفة أمريكية الثلاثاء، عن فضيحة تجسس أجهزة المخابرات الأمريكية والألمانية على 120 دولة على مدى عقود عبر شركات سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات.

جاء ذلك حسب تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالتعاون مع التليفزيون الألماني "ZDF" ومحطة الإذاعة والتليفزيون السويسرية "SRF".

التحقيق كشف أن شركة التشفير "كريبتو إيه جي" تربعت بعد الحرب العالمية الثانية على عرش قطاع بيع تجهيزات التشفير، إذ باعت تجهيزات بـ"ملايين الدولارات" لأكثر من 120 بلداً.

وحسب التقرير فإن قائمة الجهات التي تعاملت مع الشركة السويسرية تشمل "إيران والمجالس العسكرية في أمريكا اللاتينية، والهند وباكستان والفاتيكان".

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA اشترت سرّاً عام 1970 شركة "كريبتو إيه جي"، وذلك في إطار "شراكة سرية للغاية" مع جهاز الاستخبارات الألماني "BND".

وأوضحت أن جهاز الاستخبارات الألماني انسحب من الشراكة في تسعينيات القرن الماضي، لتبيع بعدها وكالة الاستخبارات المركزية شركة "كريبتو" عام 2018.

وبينت أن الوكالتين عمدتا إلى "التلاعب بتجهيزات الشركة بغية فك الرموز التي كانت البلدان (الزبائن) تستخدمها في توجيه رسائلها المشفّرة".

وبهذه الطريقة تمكنت استخبارات البلدين من مراقبة أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، وتزويد بريطانيا بمعلومات عن الجيش الأرجنتيني إبان حرب "الملوين/فوكلاند".

هذا إلى جانب تمكنهما من متابعة حملات الاغتيال في أمريكا اللاتينية، ومباغتة مسؤولين ليبيين خلال إشادتهم باعتداء على ملهى ليلي في برلين الغربية عام 1986 أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين، وفق "واشنطن بوست".

ووفق ما ورد في التحقيق فإن الاستخبارات الأمريكية والألمانية تجسست لعقود على مسؤولي عدة دول، من بينها تركيا وإيران وباكستان والهند.

وحسب صحيفة واشنطن بوست، لم ترغب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ولا جهاز الاستخبارات الألماني الإدلاء بأي تعليق حول التحقيق، دون أن تنفيا المعلومات الواردة فيه.

واعتبرت الشركة السويدية "كريبتو إنترناشيونال" التي اشترت "كريبتو إيه جي"، أن التحقيق "يثير القلق"، نافية "أي رابط مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات الألماني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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