أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل، أن أعداد النازحين بسبب الهجمات الأخيرة على محافظة إدلب السورية، تجاوزت حاجز مليون شخص مدني، اعتباراً من فبراير/شباط الماضي حتى الآن.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال مشاركته في جلسة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي.

وقال بوريل إن "الهجمات في إدلب أسفرت عن مقتل مئات حتى الآن".

وأضاف أن "الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان مستمرة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

ولفت بوريل إلى أنه "منذ بدء العملية العسكرية على إدلب منذ فبراير/شباط 2019، بلغ عدد النازحين باتجاه الحدود التركية أكثر من مليون شخص".

وحذّر من احتمال ازدياد أعداد النازحين خلال الفترة المقبلة.

وشدّد بوريل على ضرورة تطبيق اتفاق الهدنة المتوصَّل إليه بين أنقرة وموسكو قبل نحو شهر.

ولفت إلى أن "استمرار النظام السوري في قمعه الشعب، والتحرك من منطلق القوة العسكرية، سيقطع الطريق أمام إحلال الأمن والاستقرار في البلاد".

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتجه إلى التطبيع مع النظام السوري، وأن مساعدات الاتحاد لن تطال النظام والمجموعات الإرهابية في سوريا.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصُّل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام السوري وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.