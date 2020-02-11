سياسة
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الصحة العالمية تغير اسم فيروس كورونا وتمنحه اسم كوفيد-19.. تعرّف السبب
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، تغيير اسم فيروس "كورونا المستجد"، ومنحه اسماً جديداً هو "كوفيد-19".
الصحة العالمية تغير اسم فيروس كورونا وتمنحه اسم كوفيد-19.. تعرّف السبب
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن تغيير اسم فيروس "كورونا المستجد" إلى "كوفيد-19" / AP
11 فبراير 2020

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس تغيير اسم فيروس "كورونا المستجد" ومنحه اسماً جديداً هو "كوفيد-19".

جاء ذلك في كلمة لجبريسوس خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية الثلاثاء، إذ قال "كان يجب علينا إيجاد اسم لا يشير إلى منطقة جغرافية أو حيوان أو شخص أو جماعة ما، ولفظه سهل على الجميع".

وأضاف أنهم اتفقوا على منح الفيروس اسم "كوفيد- 19" بهدف قطع الطريق أمام استخدام أسماء أخرى قد تكون خاطئة أو غير دقيقة.

ولفت إلى أن الاسم الجديد قد يتيح الفرصة أمام استخدامه بشكل عام ضد كل أنواع فيروسات كورونا.

ودعا جبريسوس جميع الدول لبذل المزيد من الجهود في مواجهة الفيروس. لافتاً إلى إمكانية التوصل إلى أول لقاح ضد فيروس "كوفيد-19" خلال 18 شهراً.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى ألف و17، والمصابين إلى 42 ألفاً و638 شخصاً.

وتخطى هذا العدد إجمالي الوفيات جرّاء وباء سارس الذي انتشر بين عامي 2002 و2003، إذ بلغت 774 حول العالم غالبيتهم في الصين.

و"كورونا" عائلة من الفيروسات غير أن 6 منها فقط تصيب البشر والأخير الجديد هو السابع من بين العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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