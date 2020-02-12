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محمود عباس يجدّد في مجلس الأمن رفض الفلسطينيين "صفقة القرن" المزعومة، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن بلاده تقف إلى جوار تركيا الحليفة في الناتو.

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عباس: "صفقة القرن" تكرّس الاحتلالوجاءت لتصفية القضية الفلسطينية

جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، رفضه صفقة القرن الأمريكية المزعومة، داعياً إلى عدم قبولها ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع، لأنها "لم تلبِّ الحدّ الأدنى من العدالة الدولية"، وأضاف في كلمة له بمجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول خطة السلام الأمريكية، أن "الرفض الواسع للصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". [TRT عربي]

وبيّن عباس أن الصفقة "ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله"، واعتبر أن "السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزال ممكناً‎"، وأشار إلى أن إسرائيل هي من يُفشِل كل الجهود الدولية لإحلال السلام، وأن الصفقة الأمريكية الإسرائيلية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وأنها تكرّس الاحتلال وترسّخ نظام الفصل العنصري، وأكّد: "لن نقبل الولايات المتحدة وسيطاً وحدها في التفاوض بيننا وبين إسرائيل". [TRT عربي]

وتابع عباس: "تحدثت مع ترمب عن الشرعية الدولية، وقد عبّر لي سابقاً عن دعمه لحل الدولتين وقضية القدس، وفوجئت بعد ذلك بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن"، وأضاف: "نحتكم إلى مجلس الأمن بوصفه مصدراً لأعلى شرعية دولية في ما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية "على استعداد للعودة إلى المفاوضات إذا وُجد شريك جادّ في إسرائيل". [الأناضول]

بومبيو: نقف إلى جوارتركياحليفتنا في الناتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جوار حليفتها في الناتو تركيا، وذلك ردّاً على هجمات النظام السوري وروسيا في إدلب شمالي غربي سوريا. [TRT عربي]

وقدّم بومبيو في تغريدة على حسابه بتويتر تعازيه لعائلات الجنود الأتراك الذين قُتلوا في هجوم الاثنين بإدلب، وقال: "يجب أن تتوقف الاعتداءات المستمرة من نظام الأسد وروسيا". [TRT عربي]

وأضاف: "أرسلت جيمس جيفري (مبعوث واشنطن إلى دمشق) لتنسيق الخطوات للردّ على هذا الهجوم المزعزِع للاستقرار"، وتابع: "نقف إلى جوار حليفتنا في الناتو تركيا". [الأناضول]