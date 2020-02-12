سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 12 فبراير/شباط 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 12 فبراير/شباط 2020
محمود عباس: صفقة القرن ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقّه المشروع بتقرير مصيره  / Reuters
12 فبراير 2020

أهمالأحداث:

محمود عباس يجدّد في مجلس الأمن رفض الفلسطينيين "صفقة القرن" المزعومة، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن بلاده تقف إلى جوار تركيا الحليفة في الناتو.

الجديدعلى TRT عربي:

الرد التركي على هجمات النظام.. دفاع عن الأمن القومي وحماية للسوريين

الحكومة السودانية تطلب بعثة أممية خاصة.. ترسيخ للسلام أم تقويض للسيادة؟

شاهد!

هل تتستّر الحكومة الصينية على الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا؟

عباس: "صفقة القرن" تكرّس الاحتلالوجاءت لتصفية القضية الفلسطينية

جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، رفضه صفقة القرن الأمريكية المزعومة، داعياً إلى عدم قبولها ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع، لأنها "لم تلبِّ الحدّ الأدنى من العدالة الدولية"، وأضاف في كلمة له بمجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول خطة السلام الأمريكية، أن "الرفض الواسع للصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". [TRT عربي]

وبيّن عباس أن الصفقة "ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله"، واعتبر أن "السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزال ممكناً‎"، وأشار إلى أن إسرائيل هي من يُفشِل كل الجهود الدولية لإحلال السلام، وأن الصفقة الأمريكية الإسرائيلية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وأنها تكرّس الاحتلال وترسّخ نظام الفصل العنصري، وأكّد: "لن نقبل الولايات المتحدة وسيطاً وحدها في التفاوض بيننا وبين إسرائيل". [TRT عربي]

وتابع عباس: "تحدثت مع ترمب عن الشرعية الدولية، وقد عبّر لي سابقاً عن دعمه لحل الدولتين وقضية القدس، وفوجئت بعد ذلك بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن"، وأضاف: "نحتكم إلى مجلس الأمن بوصفه مصدراً لأعلى شرعية دولية في ما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية "على استعداد للعودة إلى المفاوضات إذا وُجد شريك جادّ في إسرائيل". [الأناضول]

بومبيو: نقف إلى جوارتركياحليفتنا في الناتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جوار حليفتها في الناتو تركيا، وذلك ردّاً على هجمات النظام السوري وروسيا في إدلب شمالي غربي سوريا. [TRT عربي]

وقدّم بومبيو في تغريدة على حسابه بتويتر تعازيه لعائلات الجنود الأتراك الذين قُتلوا في هجوم الاثنين بإدلب، وقال: "يجب أن تتوقف الاعتداءات المستمرة من نظام الأسد وروسيا". [TRT عربي]

وأضاف: "أرسلت جيمس جيفري (مبعوث واشنطن إلى دمشق) لتنسيق الخطوات للردّ على هذا الهجوم المزعزِع للاستقرار"، وتابع: "نقف إلى جوار حليفتنا في الناتو تركيا". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us