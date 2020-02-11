سياسة
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بومبيو: نقف إلى جوار حليفتنافي الناتو تركيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جوار حليفتها في الناتو تركيا، وذلك رداً على هجمات النظام السوري وروسيا في إدلب، في الوقت الذي وصل فيه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إلى أنقرة، لبحث آخر التطورات في إدلب.
بومبيو: نقف إلى جوار حليفتنافي الناتو تركيا
وزير الخارجية الأمريكي يعلن وقوف بلاده إلى جوار حليفتها في الناتو تركيا / AA
11 فبراير 2020

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جوار حليفتها في الناتو تركيا، وذلك رداً على هجمات النظام السوري وروسيا في إدلب شمالي غربي سوريا.

وقدم بومبيو في تغريدة على حسابه بتويتر تعازيه إلى عائلات الجنود الأتراك الذين قتلوا في هجوم أمس الاثنين، في إدلب، وقال: "يجب أن تتوقف الاعتداءات المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا".

وأضاف: "أرسلت جيمس جيفري (مبعوث واشنطن إلى دمشق) لتنسيق الخطوات للرد على هذا الهجوم المزعزِع للاستقرار"، وتابع: "نقف إلى جوار حليفتنا في الناتو تركيا".

من جهة أخرى، وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إلى العاصمة التركية أنقرة، للتباحث مع المسؤولين الأتراك بشأن آخر التطورات في إدلب.

وحطت طائرة المبعوث الأمريكي في مطار إسنبوغا في أنقرة مساء الثلاثاء، إذ قال لدى وصوله في تصريحات للصحفيين، إن "جنود تركيا، حليفة بلاده في الناتو، يواجهون تهديداً كبيراً في إدلب"، مضيفاً أن روسيا ونظام الأسد هما مصدر هذا التهديد.

وقدم جيفري تعازيه لتركيا جرّاء استشهاد 5 جنود أتراك في إدلب، الاثنين. مشدداً على أنه يهدف خلال زيارته إلى التباحث بشأن آخر التطورات هناك، وتقديم أقصى أنواع الدعم لتركيا.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، إذ تقدَّم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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