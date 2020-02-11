سياسة
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بارزاني: يجب تمثيل جميع الأطراف في حكومة العراق الجديدة
قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إنه يجب تمثيل جميع الأطراف في الحكومة الاتحادية الجديدة، التي كُلف محمد توفيق علاوي تشكيلها، في انتظار تقديمها إلى البرلمان لمنحها الثقة.
بارزاني: يجب تمثيل جميع الأطراف في حكومة العراق الجديدة
تصريحات بارزاني جاءت بعد لقائه وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية محمد علي الحكيم / Reuters
11 فبراير 2020

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الثلاثاء، على ضرورة تمثيل جميع الأطراف في الحكومة الاتحادية الجديدة، حسب ما نقلت وكالة الأناضول.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية محمد علي الحكيم، حسب بيان لرئاسة حكومة كردستان شمال العراق.

وجرى خلال اللقاء "تأكيد أهمية استقرار الأوضاع في العراق، وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف وتحظى بثقة غالبية العراقيين".

وأشار البيان إلى أنه "جرى التشديد كذلك على ضرورة أن تكون للحكومة الاتحادية القادمة علاقات جيدة مع إقليم كردستان شمال العراق ودول الجوار والمجتمع الدولي".

وبعد أن التقى الحكيم مسؤولين أكراداً في مدينة أربيل، توجّه إلى مدينة السليمانية لافتتاح مكتب خاص بالوزارة داخل المدينة، والاجتماع مع الشخصيات السياسية وإدارة المحافظة.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، محمد توفيق علاوي، تشكيل الحكومة، وأمامه مهلة 30 يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقاً، بعيداً عن التبعية لأحزاب ودول الجوار، فضلاً عن رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ومحاسبتها، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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