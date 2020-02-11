سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابة 14 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
أصيب 14 فلسطينياً بعد اندلاع مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينتَي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، عقب تفريق الأخير مظاهرات منددة بـ"صفقة القرن" الأمريكية هناك.
إصابة 14 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إن معظم الإصابات برصاص جيش الاحتلال استهدفت الأطراف السفلية للمتظاهرين / Reuters
11 فبراير 2020

أصيب 14 فلسطينياً بجراح وبحالات اختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينتَي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، حسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي واثنتين بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط و8 مصابين بحالات اختناق على إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع وإصابتين بحروق وسقوط خلال تلك المواجهات، وبينت أن معظم الإصابات بالرصاص استهدفت الأطراف السفلية.

واندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينتَي رام الله والبيرة، بعد أن فرق جيش الاحتلال مسيرة منددة بصفقة القرن الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، مستخدماً قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية إن مسيرات خرجت في الضفة الغربية الثلاثاء، رفضاً للخطة الأمريكية للسلام. إذ تجمع آلاف الفلسطينيين وسط مدينة رام الله للتنديد بالخطة الأمريكية، فيما خرجت مسيرة احتجاجية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب "صفقة القرن" خلال مؤتمر صحفي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وجميع فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us