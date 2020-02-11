أصيب 14 فلسطينياً بجراح وبحالات اختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينتَي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، حسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي واثنتين بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط و8 مصابين بحالات اختناق على إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع وإصابتين بحروق وسقوط خلال تلك المواجهات، وبينت أن معظم الإصابات بالرصاص استهدفت الأطراف السفلية.

واندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينتَي رام الله والبيرة، بعد أن فرق جيش الاحتلال مسيرة منددة بصفقة القرن الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، مستخدماً قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية إن مسيرات خرجت في الضفة الغربية الثلاثاء، رفضاً للخطة الأمريكية للسلام. إذ تجمع آلاف الفلسطينيين وسط مدينة رام الله للتنديد بالخطة الأمريكية، فيما خرجت مسيرة احتجاجية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب "صفقة القرن" خلال مؤتمر صحفي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وجميع فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.