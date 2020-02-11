سياسة
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أردوغان: نكشف الأربعاء الخطوات التي سنتخذها حيال التطورات بإدلب
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده ردّت على هجوم قوات النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب، بأقصى درجة. وأشار إلى أن تركيا ستكشف غداً الأربعاء، عن الخطوات التي ستتخذها حيال تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.
أردوغان: نكشف الأربعاء الخطوات التي سنتخذها حيال التطورات بإدلب
الرئيس التركي: سيدفعون ثمناً باهظاً كلما اعتدوا على جنودنا / AA
11 فبراير 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده ستكشف غداً الأربعاء، عن الخطوات التي ستتخذها حيال تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن قوات بلاده ردّت على هجوم قوات النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب، بأقصى درجة.

وأضاف قائلاً: "رددنا على الجانب السوري بأقصى درجة، ولن نكتفي بذلك، بل سنواصل الرد".

وفي إشارة إلى النظام السوري، قال أردوغان: "سيدفعون ثمناً باهظاً كلما اعتدوا على جنودنا".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية ردت ردّاً فوريّاً على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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