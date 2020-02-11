قالت وكالة الأناضول إن مروحية تابعة للنظام السوري أُسقطت في مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب، وذلك بالتزامن مع عمليات تشنها المعارضة لاستعادة السيطرة على سراقب التي سيطر عليها النظام في الأيام الماضية.

وأفادت مصادر أن المروحية أُصيبت بشكل مباشر خلال تحليقها فوق قرية النيرب غرب مدينة سراقب الاستراتيجية، ما أدى إلى اشتعال اللهب فيها ثم سقوطها.

وأشارت المصادر إلى أن المروحية حلقت في المنطقة لاستهداف فصائل المعارضة التي تحاول التقدم باتجاه مدينة سراقب وإعادة السيطرة عليها.

وتشهد منطقة خفض التصعيد خروقات واسعة من قبل النظام المجموعات التابعة لإيران مدعومة باسناد جوي روسي، إذ تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وبات قريباً من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع M5.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري. وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018. كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية مليوناً و677 ألف نازح.