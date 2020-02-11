سياسة
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شاهد | إسقاط مروحية تابعة للنظام في إدلب
قالت مصادر لوكالة الأناضول إن مروحية تابعة للنظام أُسقطت أثناء تحليقها لاستهداف فصائل المعارضة التي تحاول التقدم باتجاه مدينة سراقب وإعادة السيطرة عليها.
شاهد | إسقاط مروحية تابعة للنظام في إدلب
المروحية حلقت في المنطقة لاستهداف فصائل المعارضة التي تحاول التقدم باتجاه سراقب / مواقع التواصل
11 فبراير 2020

قالت وكالة الأناضول إن مروحية تابعة للنظام السوري أُسقطت في مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب، وذلك بالتزامن مع عمليات تشنها المعارضة لاستعادة السيطرة على سراقب التي سيطر عليها النظام في الأيام الماضية.

وأفادت مصادر أن المروحية أُصيبت بشكل مباشر خلال تحليقها فوق قرية النيرب غرب مدينة سراقب الاستراتيجية، ما أدى إلى اشتعال اللهب فيها ثم سقوطها.

وأشارت المصادر إلى أن المروحية حلقت في المنطقة لاستهداف فصائل المعارضة التي تحاول التقدم باتجاه مدينة سراقب وإعادة السيطرة عليها.

وتشهد منطقة خفض التصعيد خروقات واسعة من قبل النظام المجموعات التابعة لإيران مدعومة باسناد جوي روسي، إذ تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وبات قريباً من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع M5.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري. وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018. كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية مليوناً و677 ألف نازح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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