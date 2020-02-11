أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن تركيا ستواصل كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد حتى القضاء عليها.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته الرسمية إلى الجبل الأسود، الاثنين، ولقائه رئيس الاتحاد الإسلامي في الجبل الأسود، "رفعت فيزيتش" في العاصمة بودغوريتشا.

وتطرق الوزير التركي إلى استشهاد 5 جنود أتراك اليوم جراء قصف للنظام السوري استهدف قوات تركيا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، داعياً بالرحمة للشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف: "بإذن الله سنواصل كفاحنا حتى القضاء على كافة الإرهابيين أينما كانوا كما تم تطهير داخل البلاد منهم".

وأشاد جاوش أوغلو بقوة علاقات بلاده مع الجبل الأسود في مختلف المجالات. مشيراً إلى جهود السفارة التركية في بودغوريتشا بتشجيعها رجالَ الأعمال الأتراك للاستثمار في الجبل الأسود.

بدوره، ندد رئيس الاتحاد الإسلامي في الجبل الأسود، "رفعت فيزيتش" بالهجوم الغادر الذي أدى إلى استشهاد 5 جنود أتراك في قصف مدفعي للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأفاد أن تركيا دولة مهمة بالنسبة للمسلمين في الجبل الأسود والبلقان، مشيراً إلى وجود روابط تاريخية ودينية مشتركة بين البلدين.

وأعرب فيزيتش عن رضاه عن مستوى العلاقات الجيدة بين البلدين.